В Сирии приближается финальное военное столкновение, – Washington Times

Министерство обороны России объявило о проведении масштабных военных учений в Средиземном море, которые начнутся 1 сентября. Это стало очередным свидетельством того, что массированное наступление войск сирийского правительства на один из последних бастионов повстанцев в стране – провинцию Идлиб – неизбежно.

Об этом пишет Washington Times.

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На этой неделе Госдепартамент предупредил правительство сирийского президента Башара Асада о том, что любые признаки применения химического оружия во время наступления на Идлиб будут встречены "быстро и соответствующим образом", напоминает издание.

Однако, похоже, такое предупреждение не может сдержать Дамаск и Москву, которая является его главным союзником. В четверг, 30 августа, во время пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сирийский коллега Валид Муалем заявили о подготовке к наступлению на последний крупный очаг повстанцев в Сирии, который Асаду пока не удалось захватить.

Остаются задачи ликвидации пока что активных террористических центров, прежде всего, в районе зоны деэскалации Идлиб,

– заявил глава МИД РФ.

Муалем в свою очередь отметил, что правительственные силы сделают все возможное, чтобы захватить Идлиб, однако добавил, что сирийское правительство попытается минимизировать количество жертв среди мирного населения. Так, сирийский дипломат предложил, чтобы мирным гражданам, которые ранее бежали в эту провинцию на севере страны, дали возможность эвакуироваться в другие районы Сирии, говорится в статье.

Непонятно, готова ли Россия, сильнейший военный союзник режима Асада – ждать, когда мирные жители покинут эти места. Для переезда людям может потребоваться неделя или даже больше. Такая ситуация ставит серьезные вопросы перед Вашингтоном, который уже успел объявить о своей победе над "Исламским государством", но который Россия обвиняет в том, что он оказывает скрытую поддержку другим боевикам, в том числе и в Идлибе, чтобы "помешать режиму Асада консолидировать власть в стране", – замечает газета.

В четверг, 30 августа, Министерство обороны России объявило о том, что вооруженные силы РФ проведут в Средиземном море "масштабные" военные учения, которые, по словам представителей Кремля, необходимы из-за неспособности справиться с джихадистами в Идлибе. Эти военные учения будут проводиться на фоне наращивания числа российских военных кораблей в регионе, добавляет автор публикации Гай Тейлор.

Американские чиновники не комментировали передвижение российских военных кораблей, хотя Пентагон ответил на заявление российского министерства, заявив, что в сентябре США проведут собственные недельные военные учения в этом регионе – совместно с Египтом.

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Представители египетской армии сообщили, что они уже второй раз подряд примут у себя американцев для проведения учений Bright Star, которые начнутся 8 сентября и в которых, согласно сообщениям Центрального командования ВС США, примут участие примерно 800 американских военнослужащих.

Кроме того, 30 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что, по некоторым данным, антиасадовская джихадистская группировка якобы планирует осуществить химическую атаку в Идлибе. Однако западные страны и независимые аналитики отвергают эти обвинения России, которые только усиливают страхи перед потенциальной новой волной гуманитарного кризиса в Сирии, где более 400 тысяч людей погибли и около 5,5 миллионов стали беженцами с тех пор, как режим Асада применил военную силу для разгона антиправительственных демонстраций в 2011 году,

– делает вывод WP.

Напомним, 25 августа советник президента США Джон Болтон предупредил российскую сторону о предполагаемом авиаударе по Сирии в случае применения химоружия.