В НАТО подтвердили масштабное наращивание ВМС РФ у берегов Сирии

В НАТО подтвердили масштабное увеличение кораблей российского военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь генсека Альянса Оана Лунгеску, передает Haaretz.

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Военно-морской флот России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными ракетами,

– отметила она.

Добавим, что российское "подкрепление" поступило в то время, когда сирийский президент Башар Асад заявил о готовящемся нападении своих сил на последний большой анклав повстанцев Идлиб.

"Мы не будем спекулировать о намерении российского флота, но важно, чтобы все действующие лица в регионе проявляли сдержанность и воздерживались от ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии", – подчеркнула представитель НАТО.

Напомним, 25 августа советник президента США Джон Болтон предупредил российскую сторону о вероятном авиаударе по Сирии в случае использования химоружия.