В США пригрозили нанести авиаудар по Сирии в случае использования химоружия

Такое заявление советник президента США Джон Болтон передал председателю Совета безопасности РФ Николаю Патрушевичу во время их совместной встречи в Женеве.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Советник Трампа предупредил российскую сторону, что в случае применения армией Асада химического оружия, по стране будет нанесен удар намного мощнее предыдущих.

Такую резкую реакцию Белого дома в издании объясняют появлением информации о том, что президент Сирии Башар Асад может снова задействовать химическое оружие при захвате одного из районов страны, который удерживается повстанцами.

Кроме этого, в СМИ два предыдущих удара США по Сирии называют "символическими". Первый удар был нанесен по авиабазе, а во время второго Трампа уговорили ограничиться небольшим количеством целей.

По информации издания, в следующий раз власти США не собираются ограничиваться кругом целей.

Напомним, недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что рассмотрит снятие санкций с России, если они пойдут на переговоры по Украине и Сирии. В ответ на это представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в России ждут конкретных действий от Белого дома.