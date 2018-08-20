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Турция и США будут совместно патрулировать сирийский регион Манбидж

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Ранее страны проводили патрулирование территории отдельно
Ранее страны проводили патрулирование территории отдельно / dw

Турция и США осуществляют переход к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия почетного консульства Сербии в Анталье

Об этом сообщило агентство UNN.

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Отмечается, что ранее страны проводили патрулирование территории отдельно. Проводятся обучение цель которых приступить к совместному патрулированию и очистить территорию от курдских формирований сил народной самообороны и обеспечить безопасность Манбидж.

Местным жителям предоставится возможность самим выбрать тех, кто будет обеспечивать безопасность региона и руководить им,
– подчеркнул министр.

Чавушоглу также сообщил, что после Манбидж аналогичный план "будет применен и в других сирийских регионах к востоку от реки Евфрат".

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что его администрация продолжит оказывать давление на Турцию, чтобы добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

Теги: Новости политики Новости США Новости Турции Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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