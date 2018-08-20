Турция и США будут совместно патрулировать сирийский регион Манбидж
Турция и США осуществляют переход к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия почетного консульства Сербии в Анталье
Об этом сообщило агентство UNN.
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Отмечается, что ранее страны проводили патрулирование территории отдельно. Проводятся обучение цель которых приступить к совместному патрулированию и очистить территорию от курдских формирований сил народной самообороны и обеспечить безопасность Манбидж.
Местным жителям предоставится возможность самим выбрать тех, кто будет обеспечивать безопасность региона и руководить им,
– подчеркнул министр.
Чавушоглу также сообщил, что после Манбидж аналогичный план "будет применен и в других сирийских регионах к востоку от реки Евфрат".
Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что его администрация продолжит оказывать давление на Турцию, чтобы добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона.