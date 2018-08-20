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Туреччина та США спільно патрулюватимуть сирійський регіон Манбідж

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Раніше країни проводили патрулювання території окремо
Раніше країни проводили патрулювання території окремо / dw

Туреччина і США здійснюють перехід до спільного патрулювання в сирійському регіоні Манбідж. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на церемонії відкриття почесного консульства Сербії у Антальї

Про це повідомила агенція UNN.

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Зазначається, що раніше країни проводили патрулювання території окремо. Наразі проводяться навчання мета яких приступити до спільного патрулювання та очистити територію від курдських формувань Сил народної самооборони і забезпечити безпеку Манбідж.

Місцевим жителям надасться можливість самим обрати тих, хто забезпечуватиме безпеку регіону і керуватиме ним,
— наголосив міністр.

Чавушоглу також повідомив, що після Манбідж аналогічний план "буде застосований і в інших сирійських регіонах на схід від річки Євфрат".

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що його адміністрація продовжить чинити тиск на Туреччину, щоб домогтися звільнення американського пастора Ендрю Брансона.

Теги: Новини політики Новини США Новини Туреччини Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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