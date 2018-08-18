Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана переобрали головою правлячої партії Туреччини – "Партії справедливості та розвитку".

Про це повідомляє Anadolu

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Ердоган отримав голоси 1 380 делегатів на шостому з'їзді партії в Анкарі 18 серпня. Його переобрали на пост глави партії ушосте. В ході з'їзду президент Туреччини заявив, що країна не має наміру змінювати свій курс "під впливом економічних важелів" ззовні.

"Анкара не піддасться на тиск держав, які називаючи Туреччину стратегічним партнером, сприймають нашу країну в якості стратегічної мети для тиску", – заявив Ердоган.

Партійні делегати також проголосували за 50 членів Центрального виконавчого комітету, до складу якого увійшли 29 "нових імен".