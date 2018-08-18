Порошенко передав особисте послання президенту Туреччини

У суботу, 18 серпня, в Анкарі відбувся VI з'їзд правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини, засновником якої є президент країни Ердоган.

В якості гостей з'їзду в Анкару прибули офіційні делегації з різних країн, очолювані вищими державними посадовими особами. На з'їзд Президент України Петро Порошенко як власного представника направив уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

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Відомо, що в Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану особисте послання Президента України Петра Порошенка,

– повідомив Чубаров.

За словами Чубарова, на засідання не допустили одного з учасників делегації Росії. Ним виявився кримський колаборант і "депутат Держдуми" Руслан Бальбек.

"Оскільки турецька сторона не давала згоди на включення до складу делегації РФ, запрошеної на з'їзд, кримського колаборанта Руслана Бальбека, небажаний "гість" не був допущений. Замість урочистого залу, де проходив з'їзд AKP, прислужника російських окупантів Руслана Бальбека перепровадили в посольство РФ, де він зможе дочекатися часу відльоту делегації Держдуми в Москву", – повідомив Чубаров.