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"Новий курс" Ердогана: чому Туреччина на порозі глибокої економічної кризи

130 Читать новость на русском
Турецький лідер
Турецький лідер / boards.4chan.org

За 15 років співпраці з МВФ турки отримали економічне зростання, в 2001 році ВВП на душу населення в Туреччині було нижче, ніж зараз в Україні. Зараз – в 4 рази вище.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів Сергій Фурса.

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"На тлі такого зростання Ердоган змужнів і вирішив стати султаном з "новим курсом". У нього це навіть вийшло, спираючись на бідні верстви населення, він прийшов до влади. І тут "Остапа понесло". Він оголосив нову економічну політику",– вважає Фурса.

За його словами, якщо електорату Ердогана не подобається, що кредити дорожчають, то треба опустити ставки. Також треба зруйнувати наріжний камінь довіри до турецької економіці – забрати незалежність у Центрального банку і свого зятя призначити міністром фінансів.

Фурса наголосив, що зараз ліра летить в прірву, хоча у них немає війни та найбільший торговий партнер не закрив свій ринок. Але турецька валюта летить краще гривні в 2014-2015 років. І не треба говорити, що це всього лише курс і він ні на, що не впливає.

Девальвація таких масштабів завжди предтеча глибокій екомічній кризі.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 16 серпня 2018

 

Теги: Новини політики Відеоблоги Реджеп Ердоган Новини Туреччини Новини США МВФ
Джерело: 24 канал
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