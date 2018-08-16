В окупованому Криму хочуть запустити паром до Туреччини

Росія планує відновити поромне сполучення анексованого Криму з Туреччиною до кінця осені.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова гендиректора держпідприємства "Кримські морські порти" Олексія Волкова.

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Провели зустріч з експедиторами, судновласниками щодо початку роботи прямої автопаромной лінії Туреччина – Крим – Туреччина. Час, коли запустимо, вважаю, буде восени,

– сказав він.

За словами Волкова, передбачається, що паром зможе ходити в Туреччину з порту Керч, найближчого до автомобільного мосту через Керченську протоку.

Він також додав, що паромна лінія буде використовуватися для доставки овочів і фруктів з Туреччини і м'яса - з Криму.

Волков зазначив, що морське пасажирське сполучення з Туреччиною планується запустити в 2019 році.

Зазначимо, у жовтні 2017 року турецька влада прийняла рішення не приймати кораблі, що прибували з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.