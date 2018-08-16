В оккупированном Крыму хотят запустить паром в Турцию

Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора госпредприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.

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Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. Время, когда запустим, считаю, будет осенью,

– сказал он.

По словам Волкова, предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив.

Он также добавил, что паромная линия будет использоваться для доставки овощей и фруктов из Турции и мяса – из Крыма.

Волков отметил, что морское пассажирское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году.

Отметим, в октябре 2017 года турецкие власти приняли решение не принимать корабли, прибывавшие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.