В оккупированном Крыму свободно орудуют браконьеры: на пляжах находят мертвых дельфинов

В оккупированном Россией Крыму в районе мыса Казантип в город Щелкино сотрудники ФСБ России обнаружили 60 мертвых осетров и двух дельфинов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского ведомства информируют "Крым.Реалии".

Читайте также: Путин отменил лицензии Украины в оккупированном Крыму: появилась реакция Минэкологии

По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана (шнура с подвешенном к нему металлическими карабинами для крепления к ним пойманной рыбы) в качестве временного сокрытия незаконного вылова, который пострадал из-за шторма.

Отмечается, что дельфинов и осетров разбросало по берегу моря на участке в километр.

Для выяснения причины гибели осетров и дельфинов исследования проведут специалисты Росприроднадзора.