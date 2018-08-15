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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин отменил лицензии Украины в оккупированном Крыму: появилась реакция Минэкологии

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Минэкологии отреагировало на отмену РФ украинских лицензий в Крыму
Минэкологии отреагировало на отмену РФ украинских лицензий в Крыму / Фото из открытых источников

Международное сообщество никогда не признает закон России об аннулировании украинских лицензий на пользование недрами в акваториях Черного и Азовского морей, который вступил в силу в РФ 3 августа.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба Минэкологии.

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Россия – это страна-агрессор, которая захватила украинскую территорию, которая пытается отобрать имущество частных компаний, украинских государственных компаний, имущество Украины как государства и украинского народа. Это решение еще раз продемонстрировало, что власти РФ не уважают суверенный статус Украины и собственность ее народа, но с этим решением Украина не собирается мириться,
– отметил чиновник.

Кроме того, он отметил, что сейчас в оккупированном Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, которое выдало украинское правительство. Министр подчеркнул, что как Украина, так и международные организации не признают решение России.

"Украина отстаивает свои права в международных судах. Мы уже подали соответствующие иски и надеемся на поддержку мирового сообщества. Иск подали ряд украинских компаний, в частности НАК"Нафтогаз Украины", по возмещению причиненных убытков вследствие незаконного захвата украинских природных ресурсов", – сказал Семерак.

Министр также добавил, что за каждый подобный шаг Россия должна нести ответственность.

В Минэкологии напомнили, что в 2016 году Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, а в феврале 2018 Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в аннексированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.

Теги: Новости Украины Украина – Россия ООН Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Нафтогаз Министерство экологии Экология
Источник: 24 Канал
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