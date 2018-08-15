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Путін скасував ліцензії України в окупованому Криму: з'явилась реакція Мінекології

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Мінекології відреагувало на скасування РФ українських ліцензій в Криму
Мінекології відреагувало на скасування РФ українських ліцензій в Криму / Фото з відкритих джерел

Міжнародне співтовариство ніколи не визнає закон Росії про анулювання українських ліцензій на користування надрами в акваторіях Чорного і Азовського морів, який набув чинності в РФ 3 серпня.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає прес-служба Мінекології.

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Росія – це країна-агресор, яка захопила українську територію, яка намагається відібрати майно приватних компаній, українських державних компаній, майно України як держави й українського народу. Це рішення вкотре продемонструвало, що влада РФ не поважає суверенний статус України та власність її народу, але з цим рішенням Україна не збирається миритися,
– наголосив чиновник.

Окрім того, він зазначив, що наразі в окупованому Криму діє 131 дозвіл на користування надрами, що видав український уряд. Міністр підкреслив, що як Україна, так і міжнародні організації не визнають рішення Росії.

"Україна відстоює свої права в міжнародних судах. Ми вже подали відповідні позови та сподіваємося на підтримку світового співтовариства. Позов подали низка українських компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України", щодо відшкодування завданих збитків унаслідок незаконного захоплення українських природних ресурсів", – сказав Семерак.

Міністр також додав, що за кожен подібний крок Росія має нести відповідальність. 

У Мінекології нагадали, що в 2016 році Україна ініціювала спір з РФ про порушення Конвенції ООН з морського права, а в лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, 3 серпня президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в анексованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами і вводиться новий порядок їх реєстрації.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія Міністерство екології Нафтогаз ООН
Джерело: 24 Канал
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