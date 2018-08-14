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Підрахували українські ліцензії у Криму, які РФ зібралась анулювати

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Чорне море
Чорне море / Фото з відкритих джерел

В окупованому Криму діє 131 українська ліцензія на користування надрами, які підпадуть під дію російського закону, який нібито анульовує дію українських дозволів.

Про це у коментарі "112 Україна" розповів міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

"Коли ми говоримо про спеціальні дозволи, або як їх люблять називати "ліцензіями" на користування надрами, то я б хотів сказати, що в Криму є дійсною 131 така ліцензія, в акваторії Азовського моря 7 таких ліцензій та в акваторії Чорного моря – 16", – сказав Семерак.

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Він додав, що насправді важко зрозуміти, скільки з тих ліцензій, які в акваторії Азовського і Чорного морів, підпали під такі дії російської влади. Проте, за його словами, у будь-якому випадку це незаконне захоплення власності України.

Семерак пояснив, що на подібні дії Росії Україна відповідає у правовому полі.

Та стратегія, якої дотримуємося і яка реалізовується, – вона і далі буде реалізовуватися. Ви знаєте, що є позови України в міжнародні арбітражі і є позови українських компаній, наприклад, НАК "Нафтогаз", до Росії щодо відшкодування збитків,
– сказав міністр.

Нагадаємо, у Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації.

Теги: Новини України Новини Криму Міністерство екології Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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