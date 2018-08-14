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Путін скасував ліцензії України на користування надрами окупованого Криму

434 Читать новость на русском
Окупований Крим
Окупований Крим / dt.ua

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації.

Про це повідомляє ТАСС.

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3 серпня цей документ підписав президент Росії Володимир Путін.

"Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", – йдеться в повідомленні.

До моменту вступу закону в силу право користування ділянками надр надавалося без проведення торгів за рішенням кабміну на підставі заявки надрокористувача.

Нагадаємо, напередодні Рада Федерації Росії ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".

Теги: Новини Росії Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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