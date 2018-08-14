Путін скасував ліцензії України на користування надрами окупованого Криму

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації.

Про це повідомляє ТАСС.

Читайте також: В окупованому Криму знайшли давні поховання часів Хозарського каганату

3 серпня цей документ підписав президент Росії Володимир Путін.

"Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", – йдеться в повідомленні.

До моменту вступу закону в силу право користування ділянками надр надавалося без проведення торгів за рішенням кабміну на підставі заявки надрокористувача.