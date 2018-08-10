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В окупованому Криму знайшли давні поховання часів Хозарського каганату

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Древні поховання знайшли російські археологи в окупованому Криму
Древні поховання знайшли російські археологи в окупованому Криму / archae.ru

Розкопки проводилися в некрополі Киз-Аул, який фахівці називають багатоповерховим кладовищем. Істориків неабияк здивувала загальна могила, яку їм вдалося знайти.

Складається враження, що людей, похованих у такий спосіб, просто скидали до спільної ями, передає ТАСС.

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Історики припускають, що деякі люди навіть були живими, оскільки кінцівки скелетів розміщені так, наче вони намагалася закрити обличчя від землі, якою їх засипали.

Всього знайдено більше десятка таких скелетів, і це тільки на невеликій ділянці розкопок. Російські археологи додають, що черепи знахідок сильно пошкоджені і наразі неможливо зрозуміти, мали вони якісь прижиттєві травми чи ні. Імовірно, це були жертви якоїсь масової різанини, а може і люди, які загинули під час епідемії.

За словами науковців, по знахідці видно, що із похованням цих людей не церемонились.

Додамо, що Хозарський каганат це середньовічна держава кочівників, яка онтролювала територію Північного Кавказу, Нижнього і Середнього Поволжя, сучасного північно-західного Казахстану, Приазов'я, північну частину Криму, а також степи і лісостепи Східної Європи до Дніпра. Існувала вона з 6 по 10 століття.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Історія
Джерело: 24 Канал
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