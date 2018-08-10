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В оккупированном Крыму нашли древние захоронения времен Хазарского каганата

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Древние захоронения нашли российские археологи в оккупированном Крыму
Древние захоронения нашли российские археологи в оккупированном Крыму / archae.ru

Раскопки проводились в некрополе Кыз-Аул, который специалисты называют многоэтажным кладбищем. Историков изрядно удивила общая могила, которую им удалось найти.

Создается впечатление, что людей, похороненных таким образом, просто сбрасывали в общую яму, передает ТАСС.

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Историки предполагают, что некоторые люди даже были живыми, поскольку конечности скелетов размещены так, будто они пыталась закрыть лицо от земли, которой их засыпали.

Всего найдено более десятка таких скелетов, и это только на небольшом участке раскопок. Российские археологи добавляют, что черепа находок сильно повреждены и пока невозможно понять, имели ли они какие-то прижизненные травмы или нет. Вероятно, это были жертвы какой-то массовой резни, а может и люди, которые погибли во время эпидемии.

По словам ученых, по находке видно, что с захоронением этих людей не церемонились.

Добавим, что Хазарский каганат это средневековое государство кочевников, которое контролировало территорию Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, Приазовье, северную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы до Днепра. Существовала оно с 6 по 10 века.

Теги: Новости Украины Новости России История Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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