Путин отменил лицензии Украины на пользование недрами оккупированного Крыма

В России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.

Об этом сообщает ТАСС.

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3 августа этот документ подписал президент России Владимир Путин.

"Теперь правительство РФ будет принимать решение о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий", – говорится в сообщении.

К моменту вступления закона в силу право пользования участками недр предоставлялось без проведения торгов по решению Кабмина на основании заявки недропользователя.

Напомним, накануне Совет Федерации России принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".