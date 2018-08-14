Подсчитали украинские лицензии в Крыму, которые РФ собралась аннулировать

В оккупированном Крыму действует 131 украинская лицензия на пользование недрами, которые подпадут под действие российского закона, который якобы аннулирует действие украинских разрешений.

Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Когда мы говорим о специальных разрешениях, или как их любят называть "лицензиями" на пользование недрами, то я бы хотел сказать, что в Крыму действительна 131 такая лицензия, в акватории Азовского моря 7 таких лицензий и в акватории Черного моря – 16" – сказал Семерак.

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Он добавил, что на самом деле трудно понять, сколько из этих лицензий, которые есть в акватории Азовского и Черного морей, подпали под такие действия российской власти. Однако, по его словам, в любом случае это незаконный захват собственности Украины.

Семерак объяснил, что на подобные действия России Украина отвечает в правовом поле.

И стратегия, которой придерживаемся и которая реализуется, – она ​​и дальше будет реализовываться. Вы знаете, что есть иски Украины в международные арбитражи и есть иски украинских компаний, например, НАК "Нафтогаз", к России о возмещении убытков,

– сказал министр.

Напомним, в России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.