12:30
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 19°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, 15 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В окупованому Криму вільно орудують браконьєри: на пляжах знаходять мертвих дельфінів

238 Читать новость на русском
На кримському пляжі порозкидало десяток мертвих осетрів та дельфінів
На кримському пляжі порозкидало десяток мертвих осетрів та дельфінів / фото з відкритих джерел

В окупованому Росією Криму в районі від мису Казантип до міста Щолкіне співробітники ФСБ Росії виявили 60 мертвих осетрів і двох дельфінів.

Про це з посиланням на прес-службу російського відомства інформують "Крим.Реалії".

Читайте також: Путін скасував ліцензії України в окупованому Криму: з'явилась реакція Мінекології

За попередньою версією, причиною загибелі морських мешканців стало використання браконьєрами кукана (шнура з підвішаними до нього металевими карабінами для прикріплення до них спійманої риби) в якості тимчасового приховування незаконного вилову, який постраждав через шторм.

Зазначається, що дельфінів та осетрів порозкидало по березі моря на ділянці в кілометр.

Для з'ясування причини загибелі осетрів і дельфінів дослідження проведуть фахівці Росприроднагляду.

 
Теги: Новини України Новини Криму Екологія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сьогодні, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сьогодні, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
15 серпня, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Кум Путіна та "сірий кардинал" Кучми: вся правда про Віктора Медведчука
сьогодні, 10:02 Кум Путіна та "сірий кардинал" Кучми: вся правда про Віктора Медведчука
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сьогодні, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За що "банять" політики: українські користувачі Facebook запустили "викривальний" флешмоб
19 жовтня 2017 , 17:25
Півзахисник збірної України вражає в Манчестер Сіті та отримав попередження від помічника Гвардіоли
 14 грудня 2017 , 19:55
Борусія Ярмоленка може змінити плани на тренера через відставку Венгера і ланцюгову реакцію
 21 квітня , 11:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук