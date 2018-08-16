В окупованому Криму вільно орудують браконьєри: на пляжах знаходять мертвих дельфінів
В окупованому Росією Криму в районі від мису Казантип до міста Щолкіне співробітники ФСБ Росії виявили 60 мертвих осетрів і двох дельфінів.
Про це з посиланням на прес-службу російського відомства інформують "Крим.Реалії".
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За попередньою версією, причиною загибелі морських мешканців стало використання браконьєрами кукана (шнура з підвішаними до нього металевими карабінами для прикріплення до них спійманої риби) в якості тимчасового приховування незаконного вилову, який постраждав через шторм.
Зазначається, що дельфінів та осетрів порозкидало по березі моря на ділянці в кілометр.
Для з'ясування причини загибелі осетрів і дельфінів дослідження проведуть фахівці Росприроднагляду.