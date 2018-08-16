"Новый курс" Эрдогана: почему Турция на пороге глубокого экономического кризиса

За 15 лет сотрудничества с МВФ турки получили экономический рост, в 2001 году ВВП на душу населения в Турции было ниже, чем сейчас в Украине. Сейчас – в 4 раза выше.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал Сергей Фурса.

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"На фоне такого роста Эрдоган возмужал и решил стать султаном с "новым курсом". У него это даже получилось, опираясь на бедные слои населения, он пришел к власти. И тут "Остапа понесло". Он объявил новую экономическую политику", – считает Фурса.

По его словам, если электорату Эрдогана не нравится, что кредиты дорожают, то нужно опустить ставки. Также надо разрушить краеугольный камень доверия к турецкой экономике – забрать независимость у Центрального банка и своего зятя назначить министром финансов.

Фурса отметил, что сейчас лира летит в пропасть, хотя у них нет войны и крупнейший торговый партнер не закрыл свой рынок. Но турецкая валюта летит лучше гривны в 2014-2015 лет. И не надо говорить, что это всего лишь курс и он ни на что не влияет.

Девальвация таких масштабов всегда является предтечей глубокого экономического кризиса.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурси "Финансовая грамотность" за 16 августа 2018