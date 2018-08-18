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Порошенко передал личное послание президенту Турции

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Порошенко передал личное послание президенту Турции
Порошенко передал личное послание президенту Турции / slovoidilo

В субботу, 18 августа, в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции, основателем которой является президент страны Эрдоган.

В качестве гостей съезда в Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами. На съезд Президент Украины Петр Порошенко как собственного представителя направил уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

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Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко,
– сообщил Чубаров.

По словам Чубарова, на заседание не допустили одного из участников делегации России. Им оказался крымский коллаборационист и "депутат Госдумы" Руслан Бальбек.

"Поскольку турецкая сторона не давала согласия на включение в состав делегации РФ, приглашенной на съезд, крымского коллаборанта Руслана Бальбека, нежелательный "гость" не был допущен. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника российских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени вылета делегации Госдумы в Москву", – сообщил Чубаров.

 

Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Турции Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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