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Эрдогана переизбрали председателем правящей партии

27 Читати новину українською
Тайип Эрдоган
Тайип Эрдоган / Фото из открытых источников

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали председателем правящей партии Турции – "Партии справедливости и развития".

Об этом сообщает Anadolu

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Эрдоган получил голоса 1380 делегатов на шестом съезде партии в Анкаре 18 августа. Его переизбрали на пост главы партии в шестой раз. В ходе съезда президент Турции заявил, что страна не намерена менять свой курс "под влиянием экономических рычагов" извне.

"Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления", – заявил Эрдоган.

Партийные делегаты также проголосовали за 50 членов Центрального исполнительного комитета, в состав которого вошли 29 "новых имен".

Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости Турции
Источник: 24 Канал
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