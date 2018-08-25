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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У США пригрозили завдати авіаудару по Сирії в разі використання хімзброї

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США пригрозили новим авіаударом по Сирії в разі використання хімзброї
США пригрозили новим авіаударом по Сирії в разі використання хімзброї / фото з відкритих джерел

Таку заяву радник президента США Джон Болтон передав голові Ради безпеки РФ Миколі Патрушевичу під час їхньої спільної зустрічі в Женеві.

Про це інформує Bloomberg.

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Радник Трампа попередив російську сторону, що у разі застосування армією Асада хімічної зброї, по країні буде завдано удар набагато потужніший за попередні.

Таку різку реакцію Білого дому у виданні пояснюють появою інформації про те, що президент Сирії Башар Асад може знову задіяти хімічну зброю під час захоплення одного з районів країни, який утримується повстанцями.

Окрім цього, у ЗМІ два попередніх удари США по Сирії називають "символічними". Перший удар був нанесений по авіабазі, а під час другого Трампа вмовили обмежитися невеликою кількістю цілей.

За інформацією видання, наступного разу влада США не збираються обмежуватися колом цілей.

Нагадаємо, нещодавно очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що розгляне зняття санкцій з Росії, якщо вони підуть на переговори щодо України та Сирії. У відповідь на це речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що у Росії чекають конкретних дій від Білого дому.

Теги: Новини США Війна у Сирії Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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