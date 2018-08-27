Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве, – СМИ
В понедельник, 27 августа, министр обороны Сирии и Ирана подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве.
Об этом сообщило иранское издание Tasnim.
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Иранские СМИ накануне сообщили, что министр обороны Ирана генерал Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом.
В воскресенье, 26 августа Хатами провел переговоры с сирийским министром обороны Али Абдуллой Айюбом и президентом Сирии Башаром Асадом.
Сирия выходит из кризиса и входит в фазу восстановления,
– отметил министр обороны Ирана.
Он также отметил, что соглашение между Тегераном и Дамаском определяет основные принципы сотрудничества между двумя странами в области обороны.
Иран вместе с Россией оказывает Башару Асаду решающую поддержку в ходе семилетней войны в Сирии, которая началась как гражданская.
Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году после "Арабской весны" и акций протестов против президента страны Башара Асада. По данным ООН, гражданская война в Сирии стоила жизни 400 тысячам людей и заставила 5,6 миллиона сирийцев бежать из своей страны.