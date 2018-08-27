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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве, – СМИ

55 Читати новину українською
Амир Хатами и Башар Асад
Амир Хатами и Башар Асад / www.radiosvoboda.org

В понедельник, 27 августа, министр обороны Сирии и Ирана подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве.

Об этом сообщило иранское издание Tasnim.

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Иранские СМИ накануне сообщили, что министр обороны Ирана генерал Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом.

В воскресенье, 26 августа Хатами провел переговоры с сирийским министром обороны Али Абдуллой Айюбом и президентом Сирии Башаром Асадом.

Сирия выходит из кризиса и входит в фазу восстановления,
– отметил министр обороны Ирана.

Он также отметил, что соглашение между Тегераном и Дамаском определяет основные принципы сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Иран вместе с Россией оказывает Башару Асаду решающую поддержку в ходе семилетней войны в Сирии, которая началась как гражданская.

Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году после "Арабской весны" и акций протестов против президента страны Башара Асада. По данным ООН, гражданская война в Сирии стоила жизни 400 тысячам людей и заставила 5,6 миллиона сирийцев бежать из своей страны.

Теги: Башар Асад Война в Сирии Иран
Источник: 24 канал
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