Сирія та Іран підписали угоду про військову співпрацю, – ЗМІ

У понеділок, 27 серпня, міністр оборони Сирії та Ірану, підписали угоду про військову та технічну співпрацю.

Про це повідомило іранське видання Tasnim.

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Іранські ЗМІ напередодні повідомили, що міністр оборони Ірану генерал Амір Хатамі прибув до Сирії із дводенним візитом.

У неділю, 26 серпня Хатамі провів перемови з сирійським міністром оборони Алі Абдуллою Айюбом та президентом Сирії Башаром Асадом.

Сирія виходить із кризи та входить у фазу відбудови,

– зазначив міністр оборони Ірану.

Він також зазначив, що угода між Тегераном та Дамаском окреслює основні принципи співпраці між двома країнами в галузі оборони.

Іран разом із Росією надає Башарові Асаду вирішальну підтримку в перебігу семирічної війни в Сирії, що почалася як громадянська.

Нагадаємо, конфлікт у Сирії почався 2011 року після "Арабської весни" та акцій протестів проти президента країни Башара Асада. За даними ООН, громадянська війна в Сирії коштувала життя 400 тисячам людей і змусила 5,6 мільйона сирійців тікати зі своєї країни.