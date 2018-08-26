В Ірані розбився винищувач: пілот загинув

Авіакатастрофа сталася через технічну несправність, коли винищувач приземлявся.

Про це повідомляє Mehr News Agency .

У неділю, 26 серпня, у районі іранського міста Дізфуль розбився літак-винищувач F-5, що належить Військово-повітряним силам країни.

В Ірані розбився винищувач F-5 / Фото з соціальних мереж

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter