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В Ірані розбився винищувач: пілот загинув

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В Ірані розбився винищувач F-5
В Ірані розбився винищувач F-5 / Фото з соціальних мереж

У неділю, 26 серпня, у районі іранського міста Дізфуль розбився літак-винищувач F-5, що належить Військово-повітряним силам країни.

Про це повідомляє Mehr News Agency.

Авіакатастрофа сталася через технічну несправність, коли винищувач приземлявся.

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В результаті інциденту загинув пілот Манучер Фаттаха.

Теги: Іран авіація Катастрофа Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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