В Иране разбился истребитель: пилот погиб
В воскресенье, 26 августа, в районе иранского города Дизфуль разбился самолет-истребитель F-5, принадлежащий военно-воздушным силам страны.
Об этом сообщает Mehr News Agency.
Авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности, когда истребитель приземлялся.
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В результате инцидента погиб пилот Манучер Фаттаха.
Источник: 24 Канал
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