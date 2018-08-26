В Иране разбился истребитель: пилот погиб

Об этом сообщает Mehr News Agency.

В воскресенье, 26 августа, в районе иранского города Дизфуль разбился самолет-истребитель F-5, принадлежащий военно-воздушным силам страны.

В Иране разбился истребитель F-5 / Фото из соцсетей

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