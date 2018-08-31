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Россия постоянно готовится к войне, но ее мощности небольшие, – эксперт

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Россия объявила о проведении масштабных учений "Восток-2018"
Россия объявила о проведении масштабных учений "Восток-2018" / Vadim Ghirda / AP

Россия постоянно готовится к войне. И отрабатывает это в рамках учений "Запад-2017", "Восток-2018". Сейчас Россия угрожает США, будто бы может воевать в любой точке планеты, в частности, в Украине. Но потенциалы США и РФ нельзя сравнивать.

Об этом 24 канала рассказал главный редактор журнала Ukrainian Defense Антон Михненко.

Об угрозе военных учений в материале: от Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России?

Как напоминает эксперт, во время холодной войны СССР воевал практически везде. Противостояние было между странами Варшавского договора и НАТО. И теперь Россия хочет создать определенную угрозу США. Однако, хотя и у США, и у России есть ядерное оружие, а обе страны имеют миллионную армию каждая, на прямую конфронтацию они не пойдут. К тому же, армия США оснащена более высокотехнологическим современным вооружением.

Армия США больше готова к реальным боевым действиям. Американские войска присутствуют по всему миру, у них налажена система подготовки личного состава, происходит постоянная ротация. Американские военные участвовали в нескольких военных конфликтах: Афганистан, Ирак, Африка,
– отмечает Антон Михненко.

По его словам, можно и с автоматом Калашникова победить, а можно с винтовкой М16. Все зависит от того, как слаженно командный состав буднт выполнять задачи в рамках своих уставных обязательств. И у России, в отличие от США, такой опыт гораздо меньше.

"РФ воюет в Сирии, где пытается прокатывать личный состав, хотя далеко не все. Была Чечня, но давно. Конечно, Украина. Но в Украине россияне, в основном, действовали старыми методами. Вести современный бой в полную силу, как это могут делать США, Россия не способна", – убежден Михненко.

В то же время, по его мнению, НАТО пока никак не будет реагировать на учения "Восток–2018". Это восточное направление, а НАТО – это больше Европа. США проанализируют и делать определенные выводы, учитывая то, как русские себя поведут. Или они будут нацелены на агрессивные действия, или на оборонные.

Хотя, отмечает эксперт, является психологический фактор готовности отдельных стран Европы – членов НАТО к прямому противостоянию с Россией.

Страны Европы – члены НАТО обладают крупным промышленным и технологическим потенциалом, но имеют меньше военного опыта. Они не готовы до конца противостоять прямой российской агрессии, так как не полностью осознают эту угрозу,
– считает специалист.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о самых крупных, с 1981 года, военные учения "Восток–2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Новости США НАТО Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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