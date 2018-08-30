От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России

Россия продолжает показательное бряцание оружием. В этом году Кремль решил провести военные учения на восточных границах РФ "Восток-2018".

О главных задачах и угрозах российских военных учений – в материале 24 канала.

"Миролюбие" Путина не знает границ

Путин, который постоянно подчеркивает свое "миролюбие" и "невероятное желание" урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, где "нет" ни одного российского военного, в то же время постоянно угрожает Западу и НАТО военной мощью вооруженных сил РФ. Свои угрозы президент РФ подкрепляет проведением военных учений. В прошлом году Россия в сентябре провела масштабные учения "Запад-2017" в Беларуси – фактически на границах НАТО. Тогда россияне собрали 13 тысяч военнослужащих, 700 единиц техники и 25 самолетов. Причем в России заявили, что планируют проводить крупномасштабные военные учения "Запад" раз в два года.

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НАТО "Запад-2017" воспринял довольно серьезно. Особенно, в Польше и странах Балтии. По словам военного эксперта Олега Жданова, самое узкое место, что отделяет Россию от Европы – между Калининградской областью и самой Беларусью. Поэтому страны Прибалтики будут находиться под угрозой отсечения от НАТО.

"Миротворец" Путин угрожает миру ядерным оружием и "сильной" армией

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что учения "Запад-2017" показали, что Россия готовится к полномасштабной войне. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс отметил, что Кремль пытается усилить свое присутствие как на границе с Украиной, так и в Беларуси. В целом Россия может быть опасной для всего региона.

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В НАТО в ответ стали усиливать свои восточные границы. В Польше размещена танковая дивизия США, в странах Балтии – авиационное ударное крыло. В Румынии и Польше противоракетные системы обороны. На восточных границах Прибалтики на первую оборонительную линию Альянс поставил две танковые бригады Бундесвера. В Черноморском бассейне и Балтийском море постоянно присутствуют корабли НАТО, что очень раздражает Кремль. Постоянно проводится ротация военных.

Вперед на восток

Этой осенью Россия объявила о проведении крупнейших с 1981 года военных учений "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября. Всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.

По словам Олега Жданова, главная задача учений – формирование группы войск на западных границах РФ для противостояния с НАТО. Но чего-то слишком масштабного не будет. У России нет денег. Причем, это подтвердили сами российские чиновники. В частности, вице-премьер России по вопросам обороны Борисов отметил, что дорогих новинок вооруженные силы России не будут покупать.

В России говорят, что вместо дорогого танка "Армата" лучше использовать Т-72. Это говорит о том, что нет денег на перевооружение, и Москва будет наращивать свой военный потенциал за счет имеющихся запасов. Из восьми тысяч танков, которые числятся в боевом составе РФ – реально исправных боевых машин – около тысячи. Все остальное – за Уралом на базах хранения,

– отмечает Олег Жданов.

Россия пытается сдержать ползучую экспансию Китая

По мнению главного редактора журнала Ukrainian Defense Антона Михненко, "Восток-2018" – плановое мероприятие. Хотя с каждым годом обучения становятся более масштабными, с большим привлечением личного состава, военной техники. Впрочем, на этот раз Кремль хочет показы свою "мощь" не только США и НАТО, но и Китаю. По словам эксперта, восток – болевая точка РФ. Потому что там постепенно продвигает свои интересы Китай. И в некоторых регионах больше китайцев, чем русских.

Сейчас Москва хочет решить две задачи – показать присутствие вооруженных сил в восточном регионе для местного населения. Во-вторых, показать США и Китаю, что Россия там есть и способна что-то делать. Это традиционный шаг России – демонстрация силы и единственный фактор, который остался у Москвы, который она хочет использовать максимально. Других рычагов влияния на изменение политической ситуации в мире в РФ нет,

– замечает Антон Михненко.

Россия постоянно готовится к войне

По мнению специалистов, Путин вряд ли начнет масштабную военную эскалацию, в частности в Украине. Но Москва повышает уровень подготовки своих военных, как во время учений, так и реальных боевых действий. Олег Жданов отмечает: часть боеспособных частей российской армии находится под Новороссийском в готовности к переброске в Сирию, где уже присутствует группировку численностью около 10-15 тысяч. Россия, по его словам, прогнала через Сирию уже около 65 тысяч военных. То есть уровень военной подготовки у них высокий за счет опыта ведения военных действий, в том числе и в Украине.

Путин, с одной стороны, консолидирует российское общество, с другой – показывает НАТО, что Россия готова к конфронтации,

– говорит эксперт.

В НАТО заявили, что российские учения "Восток-2018" является демонстрацией подготовки к широкомасштабному конфликту.

Хотя, по мнению Жданова, это больше шантаж. Обучения повышают уровень боеспособности воинских частей и их взаимодействие. Слаженность штабов, подчеркивает специалист, – основа ведения боевых действий. Но война – комплекс мероприятий. Даже при самых слаженных действиях штабов и отработанной системе управления войсками, чтобы идти вперед, надо пополнять войска, в первую очередь, личным составом. Любое наступление приводит к потерям личного состава. А без его пополнения война закончится.

Военные новинки России – танк "Армата" глохнет прямо на параде

По мнению Антона Михненко, Россия постоянно готовится к войне и отрабатывает это в рамках учений. Сейчас Россия угрожает США, подчеркивая, что также может воевать в любой точке планеты. В Украине в частности. Как напоминает эксперт, во время холодной войны СССР воевал практически везде. Противостояние было между странами Варшавского договора и НАТО. Однако, хотя и у США, и у России есть ядерное оружие, а обе страны имеют миллионную армию каждая, на прямую конфронтацию они не пойдут. К тому же, армия США оснащена более современным высокотехнологичным вооружением.

Армия США готова к реальным боевым действиям. Американские войска присутствуют по всему миру, у них налажена система подготовки личного состава, происходит постоянная ротация. Американские военные принимали участие в нескольких военных конфликтах: Афганистан, Ирак, Африка,

– говорит Антон Михненко.

При этом, замечает эксперт: Россия пытается прокатывать личный состав на войне в Сирии, хотя далеко не весь. Была Чечня, но давно. Конечно, Украина. Но в Украине русские, в основном, действуют старыми методами. Вести современный бой в полном масштабе, как это могут делать США, Россия не способна.

Нам свое делать

Эксперты считают, что не надо слишком преувеличивать угрозу со стороны России. По мнению Жданова, Украина готова к позиционной войне, а Путин просто погрязнет, если пойдет в наступление.

В НАТО смотрят на нашу территорию и понимают: если Путин, не дай Бог, двинется свои войска, то не преодолеет эти тысячи километров до границ НАТО. Пусть попробует помериться. Украина может еще и дивиденды получить. Потому что НАТО будет помогать предоставлением "Джавелинов", средствами контрбатарейной борьбы, беспилотниками и т. п,

– отмечает Олег Жданов.

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Антон Михненко замечает: Украина может даже извлечь определенную пользу из этих учений.

"Любые военные учения – это отработка определенных вопросов: использование артиллерии, беспилотников, новых средств связи. Это опыт и для Украины. Мы можем наблюдать за учениями вооруженных сил РФ на востоке и делать определенные выводы: как Россия применяет авиацию, артиллерию и прочее, чтобы подготовить ВСУ", – убежден Михненко.

Вооруженные Силы Украины с каждым годом крепчают

Кстати, в августе Украина приняла участие в многонациональных военных учениях стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018, которые прошли в Грузии. Таким образом наше государство повышает боеготовность нашей армии и, хотя мы не являемся страной-участницей НАТО, уровень ВСУ постепенно приближается к стандартам НАТО, что показал военный парад ко Дню Независимости. Угрозу России не надо преуменьшать. Однако военный потенциал Украины растет, кроме того, у нас есть сильные союзники. У России еще есть запас прочности, но каждый день он становится меньше.

"У РФ нет ни сил, ни средств, чтобы вести системные действия. Гипотетически России может хватить, если она решится нанести превентивный ядерный удар. Но это из сферы фантастики. Москва действует с очень большим отставанием от НАТО. На сегодня Альянс уже создал мощнейшее группировки в Восточной Европе", – отмечает Олег Жданов.