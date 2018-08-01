В Грузии стартуют военные учения НАТО с участием Украины
1 августа в Грузии начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.
Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии.
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В учениях примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. В учениях участие будет принимать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.
Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.
Сценарий учений включает командования, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях. Грузия принимает многонациональные учения Noble Partner уже в четвертый раз.
"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров альянса", – отметил глава Минобороны Грузии Леван Изория.