В Грузии стартуют военные учения НАТО с участием Украины

1 августа в Грузии начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии.

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В учениях примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. В учениях участие будет принимать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.



Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.



Сценарий учений включает командования, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях. Грузия принимает многонациональные учения Noble Partner уже в четвертый раз.



"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров альянса", – отметил глава Минобороны Грузии Леван Изория.

