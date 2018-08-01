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У Грузії стартують військові навчання НАТО за участю України

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У Грузії розпочинаються військові навчання
У Грузії розпочинаються військові навчання / www.unian.ua

1 серпня у Грузії починаються багатонаціональні військові навчання країн-членів НАТО і партнерів альянсу Noble Partner 2018.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Грузії.

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В навчаннях візьмуть участь близько 1300 військовослужбовців збройних сил Грузії і 500 військовослужбовців інших країн: Грузії, США, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії. У навчанні участь братимуть авіаційна підтримка США та бронетранспортери Німеччини. 

Всього в навчаннях візьмуть участь 1170 американських військовослужбовців, включаючи особовий склад II кавалерійського полку сухопутних військ США в Європі, який прибув до Грузії повітряним шляхом.

Сценарій навчань включає командування, штабні та польові тренування з живим вогнем, маневри та елементи бойової підтримки в оборонних та наступальних операціях. Грузія приймає багатонаціональні навчання Noble Partner вже в четвертий раз.

"Це ще раз підтверджує зростаючу підтримку Грузії з боку США та інших країн-членів НАТО і партнерів альянсу", – зазначив глава Міноборони Грузії Леван Ізорія.
 

Теги: Новини України Новини Грузії НАТО
Джерело: 24 Канал
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