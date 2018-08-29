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Учения "Восток-2018" свидетельствуют о подготовке России к масштабному конфликту, – НАТО

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Учения "Восток-2018" свидетельствуют о подготовке России к масштабному конфликту
Учения "Восток-2018" свидетельствуют о подготовке России к масштабному конфликту / glavcom.ua

В НАТО отметили значительное накопление военного потенциала России, в частности в Балтийском и Черноморском регионах. В Альянсе заявили, что российские учения "Восток-2018" являются демонстрацией подготовки к широкомасштабному конфликту.

Об этом говорится на сайте "Интерфакс".

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Представитель альянса Дилан Уайт отметил, что НАТО и Россия обменялись брифингами относительно военных учений на заседании совета Россия-НАТО в мае. "Во время этого совещания Россия проинформировала о проведении учений "Восток-2018" и отметила, что они будут более масштабными, чем" Восток-2014 ", – напомнил официальный представитель НАТО.

По его словам, все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но важно, чтобы это происходило прозрачным и предсказуемым образом.

"Восток-2018" демонстрирует акцент России на отработке участия в широкомасштабном конфликте. За прошедшие годы мы видели значительное накопление военного потенциала России, в том числе в Балтийском и Черноморском регионах, а также в Средиземноморье. Более того, Россия показала, что она готова использовать военную силу против своих соседей, а именно: Украины и Грузии,
– подчеркнул представитель НАТО.

Дилан Уайт также уточнил, что эти учения "происходят за пределами пространства ОБСЕ, которое заканчивается на Урале, поэтому Россия не обязана сообщать об этих учениях или приглашать наблюдателей от государств-участников ОБСЕ".

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших военных учениях за последние 40 лет. Отмечается, что они пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники.

Теги: Новости политики Новости России НАТО
Источник: 24 канал
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