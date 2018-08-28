В небе над оккупированным Крымом заметили самолеты из специального отряда "Россия"

28 августа над Черным морем возле оккупированного Крыма можно было заметить американский самолет управления и связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, а затем здесь появились три ависудна, входящие в "Специальный летный отряд "Россия", который обслуживает администрацию президента РФ.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Читайе также: У границы НАТО над Черным морем снова перехватили российские самолеты

По его словам, над Черным морем вблизи оккупированного Крыма наблюдается необычная воздушная активность.

"28 августа над Черным морем и, в частности, возле оккупированного Крыма дежурил не обычный самолет морской разведки ВМС США Lockheed P-3 Orion, а Boeing E-6 Mercury, который является самолетом управления и связи на основе Boeing 707-320. Он есть предназначен для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), а также используется как воздушный командный пост объединенного стратегического командования ВС США (USSTRATCOM)", – подчеркнул специалист.

В то же время он добавляет, что около 15:00 в этот район с российского Внуково прилетел самолет ТУ-134 АК (АК означает, что салон оборудован спецаппаратурой – 24 канал), а чуть позже появились еще сразу 2 спецборта: Ту-214 SR – самолет ретранслятор (узел связи) и Ту-214 PU – пункт управления.

"Эти все сегодняшние три самолета входят в "Специальный летный отряд "Россия", который обслуживает администрацию президента РФ", – констатировал Клименко.

Также он опубликовал соответствующие скриншоты с ресурса Flightradar, где можно следить за движением самолетов.

К слову, недавно истребители ВВС Великобритании заметили в небе над Черным морем российский самолет Бе-12, который следовал из Крыма и является противолодочным.