Британские истребители сопровождали российский самолет над Черным морем

Истребители ВВС Великобритании сопровождали российский противолодочный самолет в небе над Черным морем.

Об этом сообщило агентство "РИА" Новости" министерство обороны Великобритании.

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Сообщения о подобных вылетах, а также о сопровождении кораблями ВМС Великобритании российских кораблей поступают от британских военных довольно часто.

Истребители были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского самолета Бе-12, следовавшего из Крыма на северо-запад над Черным морем. Это второй случай на неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов.

Напомним, два истребителя "Тайфун" британских ВВС, несущие дежурство в Румынии, 22 августа поднялись на перехват российских военных самолетов Су-30.