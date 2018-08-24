Британські винищувачі супроводжували російський літак над Чорним морем

Винищувачі ВПС Великобританії супроводжували російський протичовновий літак в небі над Чорним морем.

Про це повідомила агенція "РИА "Новости" міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також: Британські дипломати оригінально привітали Україну з Днем Незалежності: відео

Повідомлення про подібні вильоти, а також про супровід кораблями ВМС Великобританії російських кораблів надходять від британських військових доволі часто.

Винищувачі були підняті в повітря 23 серпня з військової бази в Румунії для супроводу російського літака Бе-12, що прямував із Криму на північний захід над Чорним морем. Це другий випадок на тижні, коли літаки королівських ВПС в рамках місії НАТО піднімаються в повітря для запобігання провокацій з боку російських літаків.

Нагадаємо, два винищувачі "Тайфун" британських ВПС, що несуть чергування в Румунії, 22 серпня піднялися на перехоплення російських військових літаків Су-30.