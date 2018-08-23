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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Британські винищувачі перехопили військові літаки РФ над Чорним морем

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Британія підняла "Тайфуни" для перехоплення російських Су-30
Британія підняла "Тайфуни" для перехоплення російських Су-30 / jejaktapak.com

Два винищувачі "Тайфун" британських ВПС, що несуть чергування в Румунії, 22 серпня піднялися на перехоплення російських військових літаків Су-30.

Про це повідомляє The Time.

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Це зіткнення з двома винищувачами Су-30 стало другим за тиждень випадком, коли пілотам королівських ВПС довелося перехоплювати літаки, що летять занадто близько до румунського повітряного простору. Минулого тижня це були шість Су-24, зауважує видання.

Велику частину ночі спостерігалася значна активність російської авіації,
– заявили в британських ВПС.

Перехоплення змусило Су-30, що прямували в бік Кримського півострова, покинути цей район. Два "Тайфуни", які піднялися вчора на перехоплення, стежили за російськими літаками, поки ті летіли через румунський "район польотної інформації", йдеться у статті.

Газета нагадує, що чотири британські винищувачі Typhoon протягом п'яти місяців беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над Чорним морем.

Теги: авіація Новини політики Новини Росії НАТО Великобританія Румунія
Джерело: 24 Канал
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