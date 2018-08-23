Британські винищувачі перехопили військові літаки РФ над Чорним морем

Два винищувачі "Тайфун" британських ВПС, що несуть чергування в Румунії, 22 серпня піднялися на перехоплення російських військових літаків Су-30.

Про це повідомляє The Time.

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Це зіткнення з двома винищувачами Су-30 стало другим за тиждень випадком, коли пілотам королівських ВПС довелося перехоплювати літаки, що летять занадто близько до румунського повітряного простору. Минулого тижня це були шість Су-24, зауважує видання.

Велику частину ночі спостерігалася значна активність російської авіації,

– заявили в британських ВПС.

Перехоплення змусило Су-30, що прямували в бік Кримського півострова, покинути цей район. Два "Тайфуни", які піднялися вчора на перехоплення, стежили за російськими літаками, поки ті летіли через румунський "район польотної інформації", йдеться у статті.

Газета нагадує, що чотири британські винищувачі Typhoon протягом п'яти місяців беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над Чорним морем.