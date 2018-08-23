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Британские истребители перехватили военные самолеты РФ над Черным морем

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Британия подняла "Тайфуны" для перехвата российских Су-30
Британия подняла "Тайфуны" для перехвата российских Су-30 / jejaktapak.com

Два истребителя "Тайфун" британских ВВС, которые несут дежурство в Румынии, 22 августа поднялись на перехват российских военных самолетов Су-30.

Об этом сообщает The Time.

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Это столкновение с двумя истребителями Су-30 стало вторым за неделю случаем, когда пилотам королевских ВВС пришлось перехватывать самолеты, летящие слишком близко к румынскому воздушному пространству. На прошлой неделе это были шесть Су-24, отмечает издание.

Большую часть ночи наблюдалась значительная активность российской авиации,
– заявили в британских ВВС.

Перехват заставил Су-30, направлявшиеся в сторону Крымского полуострова, покинуть этот район. Два "Тайфуна", которые поднялись вчера на перехват, следили за российскими самолетами, пока те летели через румынский "район полетной информации", говорится в статье.

Газета напоминает, что четыре британских истребителя Typhoon в течение пяти месяцев участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем.

Теги: Новости России Великобритания НАТО Новости политики авиация Румыния
Источник: 24 Канал
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