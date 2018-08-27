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У границы НАТО над Черным морем снова перехватили российские самолеты

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Британский истребитель "Тайфун"
Британский истребитель "Тайфун" / Фото из открытых источников

Британские истребители Typhoon 25 августа были в третий раз за неделю подняты с румынской авиабазы НАТО из-за приближения российских самолетов к воздушным границам НАТО над Черным морем.

Об этом сообщается на официальном сайте королевских ВВС Великобритании.

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Отмечается, что 25 августа провокационные полеты осуществлял российский военно-транспортный самолет Ан-26 и противолодочный Бе-12.

Британские истребители были подняты в воздух для перехвата российских самолетов в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В британских ВВС уточняют, что 25 августа состоялось два отдельных инцидента с Ан-26 и Бе-12, оба раза каждый из самолетов сопровождали по два британских истребителя до тех пор, пока они не покинули воздушную границу Румынии.

Напомним, 23 августа истребители ВВС Великобритании сопровождали российский противолодочный самолет в небе над Черным морем.

Добавим, что два истребителя "Тайфун" британских ВВС, несущие дежурство в Румынии, 22 августа поднялись на перехват российских военных самолетов Су-30.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания авиация
Источник: 24 Канал
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