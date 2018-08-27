Біля кордону НАТО над Чорним морем знову перехопили російські літаки

Британські винищувачі Typhoon 25 серпня були втретє за тиждень підняті з румунської авіабази НАТО через наближення російських літаків до повітряних кордонів НАТО над Чорним морем.

Про це повідомлено на офіційному сайті королівських ВПС Британії.

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Зазначається, що 25 серпня провокаційні польоти здійснював російський військово-транспортний літак Ан-26 і протичовновий Бе-12.

Британські винищувачі було піднято в повітря для перехоплення російських літаків в рамках Місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

У британських ВПС уточнюють, що 25 серпня відбулося два окремих інциденту з Ан-26 і Бе-12, обидва рази кожен з літаків супроводжували по два британських винищувачі до тих пір, поки вони не покинули повітряний кордон Румунії.

Нагадаємо, 23 серпня винищувачі ВПС Великобританії супроводжували російський протичовновий літак в небі над Чорним морем.

Додамо, що два винищувачі "Тайфун" британських ВПС, що несуть чергування в Румунії, 22 серпня піднялися на перехоплення російських військових літаків Су-30.