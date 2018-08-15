Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?

Несмотря на продолжение политического, дипломатического и санкционного давления на Россию Путин ведет себя еще агрессивнее. В частности, Кремль демонстративно отказал удовлетворить просьбу матери Олега Сенцова о помиловании сына, хотя отсчет идет на дни.

Почему и где Путин ушел в новое наступление и какой цели хочет достичь – в материале 24 канала.

Блокада на Азовском море, стягивание войск к границе с Украиной

Во-первых, несколько месяцев Россия блокирует проход судов по Керченскому проливу, которые идут в или из Мариуполя и Бердянска. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие, и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. С начала обострения ситуации с курсированием украинских торговых судов в порты Азовского моря, российские спецслужбы безосновательно задержали более 140 кораблей.

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Эксперты не исключают, что Россия может высадить десант на Азовском побережье. По мнению политолога Валерия Дымова, Россия может использовать ею же спланированные провокации, чтобы легитимизировать свое наступление – высадку военных в Мариуполе.

Мы не знаем, что у Путина в голове, как он может отреагировать на новые санкции США. К тому же, у президента РФ падают рейтинги. Путин может захватить украинские суда на Азове, спровоцировать Украину, а затем сделать высадку российского десанта в Мариуполе. И войти на катерах с военными без опознавательных знаков,

– замечает эксперт.



Россия нагнетает ситуацию в Азовском море



США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море, отметив, что таким образом Кремль хочет дестабилизировать Украину.

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Во-вторых, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала поставки нового тяжелого вооружения из Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса. По словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, таким образом Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.



Впрочем, Путин не отступает. По мнению эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, это связано с тем, что вся легитимность Путина основывается на агрессивной внешней политике.

Свернуть свои внешнеполитические агрессивные действия Путин не может из-за внутреннего фактора. Плюс это фактор консолидации клептократической элиты России. Путин является гарантом того, что они будут иметь доступ к государственным ресурсам. Россияне не собираются уходить из Донбасса и Крыма, им лучше удерживать статус кво. Поэтому война продолжалась,

– говорит Хара.

В-третьих, Россия открыто "динамит" встречу "нормандской четверки" на высшем уровне. Министр иностранных дел Лавров повторяет старую мантру: Украина сначала должна выполнить минские соглашения – предоставить ОРДЛО особый статус и развести тяжелую технику по линии соприкосновения в трех населенных пунктах.

Вопрос Олега Сенцова

Освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более 80 дней, Кремль цинично саботирует. Путин не отреагировал на многочисленные обращения международного сообщества с требованием отпустить украинского политзаключенного.



13 июля мать режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России обращение пообещали рассмотреть. За несколько дней исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что не получал просьб о помиловании незаконно осужденного Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова говорилось, что ее обращение направлено Артюхову. В помиловании отказали, заявив, что Сенцов сам должен обратиться к Путину с такой просьбой.



Путин цинично издевается над незаконно осужденным Олегом Сенцовым



По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, обострение отношений США и России, скорее, негативно влияют не возможность освобождения Олега Сенцова. Прогнозировать невозможно. Решающую роль могут играть международные посредники.

Решающий фактор – состояние здоровья Сенцова. В случае трагедии это ухудшит отношения России с Западом. Поэтому, чтобы не допустить трагических последствий, Путин может пойти на уступки. Но гарантировать ничего нельзя,

– отметил политолог.

Примечательно, что Кремль отказал в помиловании Олега Сенцова накануне встречи Путина с Ангелой Меркель, которая состоится 18 августа в Германии. Хотя Меркель как лидер демократического государства не раз подчеркивала недопустимость нарушений Россией прав человека и преследования людей за политические взгляды. По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Путин намеренно максимально поднял политические ставки и будет пытаться обменять на что-то освобождение Сенцова на встрече с Меркель.

Путин ведет себя в стиле Ивана Грозного, ему нравится играть в императора, чтобы у него просили помилования. Отсчет времени пошел на дни. И у Меркель сегодня больше шансов договориться об освобождении Сенцова и других политзаключенных. В Украине сегодня нет столько инструментов, чтобы вести такие переговоры с Путиным. Но это принципиальный вопрос. Нельзя позволить, чтобы в XXI веке человека убили политическим насильственным методом в тюрьме. Это вопрос чести всех демократических мировых лидеров,

– отметил Николай Давидюк.

Разрушение евроатлантического союза и создание собственного

По словам Давыдюка, Путин сегодня в определенной безысходности. У него проблема из-за того, что встреча с Трампом не дала ему столько, сколько хотел президент РФ. Сейчас встреча в Вашингтоне, о которой Трамп и Путин договорились в Хельсинки, откладывается на неопределенный срок. У него обрушился рейтинг до уровня, который у него был до оккупации Крыма – около 40%. И эти показатели тоже накрученные. И Путину нужна так называемая "победоносная" встреча с Меркель.

У Путина стратегия – перетащить Меркель на свою сторону и разорвать трансатлантическую дружбу. Он хочет дестабилизировать союз США и ЕС в ответ на введение санкций против России, чтобы там тоже был экономический кризис. Развал этого союза будет местью за развал СССР,

– считает эксперт.

Кроме того, по словам Давыдюка, еще одна цель Путина – создание собственного аналога "Большой семерки". Не зря он пригласил Турцию присоединиться к БРИКС (группа стран Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка – "24"). Он, говорит политолог, показывает, что G7, из которой Россию исключили из-за аннексии Крыма, его уже не интересует. А в БРИКС меньшее внимание к законам, правам человека.



Хотя, по его мнению, Меркель понимает: если пойдет на сближение с Путиным, то это для него может стать катастрофической дружбой. Поэтому на переговорах в ее повестке дня будет не только совместный российско-германский проект газопровода "Северный поток-2", но Сирия и Украина.



Путин объединяется с Меркель против Трампа?



Политолог Андрей Вигиринський добавляет: есть совокупность экономических и геополитических вопросов, которые будут обсуждаться Меркель и Путиным. В первую очередь – выработка совместных решений относительно США из-за протекционизма Трампа в торговле, а также строительство газопровода "Северный поток-2". По словам эксперта, Россия и Германия в вопросе противодействия Трампу – союзники. Но это ситуативный союз.



Эксперт также не исключает договоренности об освобождении Олега Сенцова. Однако убежден, что серьезных решений относительно Украины не будет, потому что у нас начинаются президентская и парламентская кампании.

Сложно прогнозировать финальный результат выборов в Украине. Меркель и Путин могут о чем-то договориться, но в Украине это никто не будет реализовывать. В первую очередь, что касается "Минска-2". Об этом можно говорить только с новой или новой-старой властью,

– отметил Андрей Вигиринський.

Николай Давидюк отмечает: Путин поссорил Меркель с Трампом, задобрил немецкий бизнес строительством газопровода "Северный поток-2", крупными инвестпроектами и низкими ценами на газ, но у него немного запасов. Из-за новых санкций в связи с отравлением экс-российского разведчика Скрипаля в Великобритании, проблем с кредитами для российского бизнеса в долларах, финансовые возможности России ограничены.



Александр Хара также отмечает: Путин надеется, что в долгосрочной перспективе может разрушить европейское и евроатлантическое единство, но пока ему это не удается. Ресурсы у России еще есть, но чего-то прорывного Москва сделать не может.



С другой стороны, на продолжение агрессии Путина спровоцировал Запад тем, что практически закрыл глаза на аннексию Крыма, шараханьем ЕС в вопросе усиления санкций и попытками договориться с Путиным. Дополнительным стимулом стал Чемпионат мира по футболу, на который к Путину приехали европейские лидеры вместо обещанного бойкота.



Свою роль сыграло и украинское руководство хаотичными действиями на международной арене, слабой дипломатией, отсутствием четкой стратегии деоккупации Крыма и ОРДЛО и саботированием внутренних реформ, что привело к росту коррупции. Путин почувствовал, что может усилить военное давление не только в Украине, но и Беларуси, угрожая тем самым Польше и странам Прибалтики. И сейчас очень важно не задабривать Путина, а жестко остановить российского агрессора.