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В России назвали условия для проведения новой встречи "нормандской четверки"

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Лавров назвал условия новой встречи в нормандском формате
Лавров назвал условия новой встречи в нормандском формате / Фото из открытых источников

В России заявили, что новая встреча в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей лидеров стран.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает "РБК".

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Мы за то, чтобы "нормандская четверка" активно работала, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются. Мы приводили много раз примеры, связанные с саммитом "нормандской четверки" в 2015 году в Париже и затем в 2016 году в Берлине. Во время этих саммитов были достигнуты договоренности очень конкретные, сами лидеры на карте обозначили три населенных пункта, в которых должно было состояться разведения сил и средств,
– сказал дипломат.

Лавров отметил, что в первых двух населенных пунктах такое разведение произошло, в третьем (Станице Луганской – "24") – нет. Кроме того, он возложил ответственность за промедление с разведением сил в поселке на украинскую сторону, которая, по его мнению, ищет любые поводы, чтобы этого не произошло.

По его словам, второй договоренностью, которую необходимо выполнить, прежде чем созвать саммит нормандской четверки, является реализация "формулы Штайнмайера" о способе введения в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят нормандскую четверку снова собирать на высшем уровне, все-таки хотя бы из уважения к главам государств сделать это после того, как предварительные соглашения будут воплощены в жизнь", – отметил Лавров.

Напомним, раньше заместитель министра иностранных дел Украины относительно европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что руководители МИД Франции, Германии, России и Украины не могут прийти к консенсусу в вопросе размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Сергей Лавров Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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