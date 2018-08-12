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У Росії назвали умови для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки"

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Лавров назвав умови нової зустрічі у нормандському форматі
Лавров назвав умови нової зустрічі у нормандському форматі / Фото з відкритих джерел

У Росії заявили, що нова зустріч у нормандському форматі (Німеччина, Франція, Україна, Росія) може відбутися за умови виконання попередніх домовленостей лідерів країн.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає "РБК".

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Ми за те, щоб "нормандська четвірка" активно працювала, але щоб ці зустрічі не закінчувалися домовленостями, які не виконуються. Ми наводили багато разів приклади, пов'язані з самітом "нормандської четвірки" у 2015 році в Парижі і потім у 2016 році в Берліні. Під час цих самітів було досягнуто домовленості дуже конкретні, самі лідери на карті позначили три населених пункти, в яких мало відбутися розведення сил і засобів,
– сказав дипломат.

Лавров зазначив, що в перших двох населених пунктах таке розведення відбулося, в третьому (Станиці Луганській – "24") – ні. Окрім того, він поклав відповідальність за зволікання з розведенням сил у селищі на українську сторону, яка, на його думку, шукає будь-які приводи, щоб цього не сталося.

За його словами, другою домовленістю, яку необхідно виконати, перш ніж скликати саміт нормандської четвірки, є реалізація "формули Штайнмаєра" про спосіб введення в силу закону про особливий статус Донбасу.

"Тому ми попросили наших колег, які хочуть нормандську четвірку знову збирати на найвищому рівні, все-таки хоча б з поваги до глав держав зробити це після того, як попередні угоди буде втілено в життя", – зауважив Лавров.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра закордонних справ України щодо європейської інтеграції Олена Зеркаль розповідала, що очільники МЗС Франції, Німеччини, Росії та України не можуть дійти консенсусу в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини Росії Нормандський формат Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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