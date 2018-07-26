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У Берліні відбулася зустріч політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки": подробиці

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26 липня у Берліні відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки"
26 липня у Берліні відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки" / фото з відкритих джерел

26 липня у німецькій столиці відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки". Під час предметної дискусії обговорювали миротворчу операцію за мандатом ООН.

Про це інформує прес-служба МЗС України.

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Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для української сторони принциповим залишається те, що мандат майбутньої операції має поширюватися на всю тимчасово окуповану територію, включно з державним українсько-російським кордоном у зоні конфлікту. Також важливим є виведення іноземних збройних формувань, військової техніки і найманців з тимчасово окупованої території, а також сприяння встановленню миру в регіоні.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував американському лідеру провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Проте поки що Путін не озвучив відповідний план.
Згодом статс-секретар – заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що політдиректори країн "нормандської четвірки" обговорять запропоноване Москвою проведення референдуму на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Війна на Донбасі МЗС України
Джерело: 24 канал
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