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В Берлине состоялась встреча политдиректоров МИД стран "нормандской четверки": подробности

26 Читати новину українською
26 июля в Берлине состоялась встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки"
26 июля в Берлине состоялась встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки" / Фото из открытых источников

26 июля в немецкой столице состоялась встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки". Во время предметной дискуссии обсуждали миротворческую операцию по мандату ООН.

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

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Несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что для украинской стороны принципиальным остается то, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая государственную украинско-российскую границу в зоне конфликта. Также важным является вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с временно оккупированной территории, а также содействие установлению мира в регионе.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил американскому лидеру провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока Путин не озвучил соответствующий план.

Впоследствии статс-секретарь – заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что политдиректоры стран "нормандской четверки" обсудят предложенное Москвой проведение референдума на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Война на Донбассе Нормандский формат
Источник: 24 канал
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