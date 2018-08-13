Четыре года войны: что сделала Украина для сдерживания России

Украина, уже который год воюющая с Россией, до сих пор продолжает сотрудничество с агрессором. Так и не урегулированы межгосударственные отношения. Кроме того, чиновники пытаются доказать всю вредность, в частности, отмены железнодорожного сообщения с Россией.

Что сделала Украина за четыре года войны с Россией для сдерживания агрессора, а на что не может решиться, – в материале 24 канала.

Шаги по сдерживанию России

Закон относительно аннексии Крыма



Украина официально не признала Крым оккупированной территорией

В 2015 году Верховная Рада приняла ряд законов, касающихся незаконной аннексии Россией Крыма. В частности, "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины". Официально установлена дата начала оккупации – 20 февраля 2014 года.

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Украина официально остановила поставки в Крым энергоресурсов и воды, любое сообщение и торговлю. Хотя, как выяснилось, несмотря на санкции, ряд украинских и европейских компаний продолжают торговые отношения с оккупированным полуостровом.

Блокада ОРДЛО



На махинациях с углем наживаются дельцы из ОРДЛО и Украины

Только в 2017 году после давления общественных активистов, которые заблокировали сообщение со временно оккупированными Россией территориями, СНБО принял соответствующее решение. Общественность и часть политиков выступали против торговли с оккупированными территориями, в частности, углем и другими товарами. Во-первых, такая торговля в основном была контрабандой. Во-вторых, это обогащало оккупационную власть и способствовало продолжению военных действий.

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Главная "страшилка" власти – без угля из ОРДЛО не будет чем отапливать помещения, предприятия остановятся, и вообще: ждите веерных отключений. Если бы не тогдашнее заявление Захарченко, что из-за блокады так называемая "власть ДНР" национализирует все предприятия компании ДТЭК, то власть Украины не приняла бы решение.

Впрочем, блокада условная. Контрабанда никуда не делась, а Украина продолжает поставлять в ОРДЛО свет, газ и воду.

Закон о реинтеграции Донбасса



Одним законом людей не вернеш

После многочисленных дискуссий в начале 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором наконец назвала Россию агрессором. Хотя, по мнению специалистов, он содержит подводные камни. В частности, относительно выполнения Украиной минских соглашений. Это определение убрали из закона, однако в целом закон имеет привязку к "Минску-2", который, по убеждению многих экспертов, грозит потерей суверенитета в случае полного выполнения.

Запрет российских банков



Российские банки до сих пор работают в Украине

В 2018 году в связи с массовыми акциями протеста Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против 4 банков с российским капиталом: "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и "БМ Банк". Переходный период – два года, поэтому российские банки до сих пор работают. Что примечательно: в них были зарегистрированы счета ряда украинских государственных учреждений.

Антироссийские санкции



Российские товары "под прикрытием" продаются в Украине

После того, как антироссийские санкции ввели США и ЕС, Порошенко подписал соответствующий указ только в 2015 году. Говорится о санкциях в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также позже Украина несколько раз пересматривала санкционный список, а в 2018 ввела новые санкции, связанные как с применением химического оружия в центре Европы (отравление Скрипалей в британском городе Солсбери российским химическим веществом "Новичок" – "24"), так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма.

Однако странным образом сначала под санкции не попали известные российские олигархи из окружения Путина: представители семьи Ротенбергов: Аркадий Ротенберг, его брат Борис и племянник Роман.

По мнению юриста-международника Геннадия Друзенко, санкции имеют больше морально-политический характер, но не кардинальное экономическое влияние. Несмотря на санкции, товарооборот Украины с Россией – страной-агрессором, что признано официально, – растет.

Огорчает то, что Украина – не лидер санкций, а синхронизирует их с ЕС и США. По словам Друзенко, такое впечатление, что россияне напали не на нас, а на страны Запада. Страна, которая стала жертвой агрессии, должна быть хотя бы на шаг впереди. А мы постоянно на два шага позади,

– подчеркнул Геннадий Друзенко.

Запрет российских соцсетей



Запрет легко обойти

В мае 2017 года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" и других российских ресурсов на территории Украины. Определенный эффект этот шаг имеет. Но обойти этот запрет не так сложно.

Единая поместная церковь



Решению вопроса активно противостоит Россия и ее агенты в Украине

Пока что Украина ожидает решения Вселенского патриархата относительно предоставления Украинской единой поместной церкви автокефалии. УПЦ МП – сильное религиозное оружие России против Украины. Как замечает политолог Александр Леонов, если Синод в Константинополе признает канонической единую Украинскую поместную церковь, это будет "осиновый кол" в так называемый "русский мир", становым хребтом которого является русская православная церковь.

Как только будет принято решение о каноничности создания Украинской православной поместной церкви, окончательно разрушится и упадет концепция Третьего Рима. Сейчас мы чувствуем треск его башен. Это будет осиновый кол в так называемый "русский мир",

– подчеркивает Леонов.

Русская церковь и ее сторонники в Украине делают все возможное, чтобы помешать этому. Один из ставленников России – депутат "Оппоблока" Вадим Новинский – даже поехал в Стамбул, чтобы повлиять на патриарха Варфоломея, но получил гневный ответ.

Основные связи с Россией Украина не разорвала

Экономическое сотрудничество



Торговые отношения с Россией остановлены частично

Частично торгово-экономические отношения Украины с Россией остановлены. В частности, в военной сфере. Хотя это больше "заслуга" россиян, которые еще до войны начали торговую войну с Украиной. Впрочем, как отмечает Геннадий Друзенко, значительная часть украинских облэнерго, мобильная связь и других стратегических активов принадлежат россиянам. Причем таким одиозным, как российский олигарх Александр Бабаков, который есть в санкционных списках ЕС и США.

Если в Киевской области по указанию Кремля отключат всю электроэнергию, то смогут работать военные части, полиция? Есть ли у них запасные дизель-генераторы? Тоже самое относительно мобильной связи – десять миллионов абонентов Россия может отключить одним щелчком пальцев,

– отмечает Друзенко.

Дипломатические отношения



Посла России отозвали, но Украина не рискует разорвать отношения

Несмотря на многочисленные дискуссии, Украина не разорвала дипломатические отношения с агрессором. Хотя посол РФ в Украине Михаил Зурабов отозван еще в 2016 году. Правда, и украинского посла в России нет.

В марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. Но сделал это только после того, как такое же решение объявили еще ряд стран ЕС и США в связи с отравлением экс-российского разведчика Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Визовый режим



Визовый режим не введен

Отказалась Украина и от введения визового режима с Россией, чтобы ограничить доступ в нашу страну потенциальных террористов, пропагандистов и провокаторов. Хотя с 1 января 2018 года заработал биометрический контроль на границе с Россией.

Железнодорожное сообщение



Каждый день в Россию отправляется несколько поездов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недавно заявил о планах отменить железнодорожное сообщение с Россией, Но отметил, что вопрос на стадии обсуждения. Как известно, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, направляющиеся на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины.

А экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава поспешил заявить, что после закрытия железной дороги между Украиной и РФ выгоду получит Беларусь, а мы – одни убытки.

Специалисты с такой позицией категорически не согласны. По их мнению, запретить железнодорожное сообщение с Россией нужно было в начале войны с Россией. По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, действовать нужно было совершенно иначе. Есть ряд мер, которые нужно было принять давно.

Получается, что у нас война – не война. Мы продолжаем торговать с Россией, не введен визовый режим для россиян, и сейчас говорить о прекращении железно-дорожного сообщения – это как черту из табакерки выскакивать. Идти к определенному ограничению надо другим путем – начиная с прекращения торговли с Россией. Не будет торговых отношений, так и железнодорожное сообщение станет меньше. То же самое касается визового режима с Россией. Таким образом естественно уменьшать сообщение с Россией. А в конечном варианте выйти только на транзит и никаких прямых пассажирских сообщений,

– подчеркивает Виталий Бала.

Политический эксперт Михаил Басараб отмечает: это не только политический шаг, но и вопрос национальной безопасности. Потому что сообщение с вражеской страной – дополнительный фактор опасности для граждан Украины.

"Любой украинец, который путешествует в Россию с туристической целью или для заработка, должен понимать, что он потенциальный объект преследования. Потенциальный заложник Кремля, которыми потом Путин торгуется с Украиной, чтобы получить важные политические уступки", – подчеркнул Михаил Басараб.

По его мнению, это дополнительный канал проникновения нежелательных "гостей" и грузов в Украину. По словам эксперта, ни железнодорожное сообщение, ни бизнес с Россией невозможны. Таким образом, Россия обогащается и продолжает агрессию против нас.