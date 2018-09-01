Иран строит в Сирии ракетный завод под защитой России, – СМИ

Под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ирак.

Об этом сообщает издание The Times.

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Отмечается, что на спутниковых снимках видно строительство базы и завода на северо-западе Сирии близ города Банияс.



Строительство расположено в зоне, находящейся под контролем российских систем противовоздушной обороны С-400, развернутых с целью защиты российских операций в Сирии от авиаударов Израиля.



Издание отметило, что строительство комплекса заметила компания ImageSat International, которая отметила, что контуры базы напоминают Парчин – центр разработки секретных ракет в Иране.

Напомним, что министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, Совет Безопасности ООН согласится на военную операцию.