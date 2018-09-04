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В Кремле ответили на предостережения Трампа по Сирии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / frontnews.eu

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предостережение президента США Дональда Трампа об опасности нанесения удара по сирийскому Идлибу.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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По словам спикера, призыв Трампа – это проявление "несбалансированного подхода" к оценке ситуации в Сирии, ведь в Идлибе "засела многочисленная группа террористов".

"Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, отрицательный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным, несбалансированным подходом", – заявил Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран проведут "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

Ранее в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ирак.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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