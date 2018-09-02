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В Сирии прогремели взрывы недалеко от столицы

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В ночь на 2 сентября по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Сирии на авиабазе города "Маззе" возле столицы Дамаск.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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Эта авиабаза занаходиться под контролем правительственных войск. По данным СМИ, симпатизирующим Башару Асаду – ракеты запустили израильтяне.

А вот оппозиционные медиа уверяют, что взрывы могли произойти из-за короткого замыкания на складе с оружием. Поэтому пока что официальной версии нет.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ирак.

Теги: Новости Израиля Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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