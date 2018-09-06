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Весь мир и США внимательно следит, – Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Весь мир и Америка будет "очень зол", если в сирийской провинции Идлиб произойдет насилие и применение химического оружия.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

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"Они, надеюсь, будут очень, очень рассудительными и осторожными, потому что мир следит. Не может быть бойня. Если будет бойня, мир будет очень, очень зол. И Соединенные Штаты будут злиться", – сказал Трамп во время совещания в Овальном кабинете, когда его спросили о ситуации в Сирии.

Трамп и высшие должностные лица предупредили сирийский режим и его союзников, Россию и Иран, не использовать химическое оружие или безрассудно убивать людей.

"Там, по крайней мере, 3 миллиона невинных людей. Мир наблюдает, и Соединенные Штаты очень внимательно следят", – добавил Трамп. В целом он назвал ситуацию в Идлибе "печальной".

Напомним, 4 сентября российские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб - последний бастион повстанцев в Сирии. После того, как силы Асада при помощи русской авиации выбили оппозиционеров из Алеппо и Восточной Гуты, они начали наступление на Идлиб.

Ранее в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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